Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Mülltonne angesteckt + Abwesenheit der Spieler ausgenutzt + Seat zerkratzt + Auf Acker zum Stehen gekommen + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Dautphetal- Friedensdorf: Mülltonne angesteckt

In der Lahnstraße brannte am Donnerstag, 27. Oktober, eine Mülltonne im Wert von 250 Euro komplett nieder. Ersten Ermittlungen zufolge steckten Unbekannte den Papiercontainer auf dem Schulgelände zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr an. Die Feuerwehr löschte den Brand, weitere Schäden entstanden nicht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Münchhausen- Simtshausen: Abwesenheit der Spieler ausgenutzt

Während sich die Spieler eines Fußballvereins auf dem Sportplatz aufhielten, entwendeten Unbekannte mehrere Geldscheine aus den zurückgelassenen Taschen und Kleidungsstücken im Dorfgemeinschaftshaus, das als Umkleide genutzt wird. Insgesamt kamen dadurch am Donnerstag, 27. Oktober, zwischen 19 Uhr und 20.20 Uhr über 200 Euro abhanden. Die Polizei in Marburg sucht Zeugen: Wem ist diesbezüglich etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Wer hat in dem genannten Zeitraum Personen im oder am Dorfgemeinschaftshaus gesehen? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Dautphetal- Mornshausen: Seat zerkratzt

Unbekannte zerkratzten zwischen 17 Uhr am Donnerstag (27. Oktober) und 8.30 Uhr am Freitag einen in der Feldstraße geparkten schwarzen Seat und verursachten damit Schäden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Ebsdorfergrund: Auf Acker zum Stehen gekommen

Womöglich aus Unachtsamkeit kam eine 30-jährige Ford-Fahrerin aus Ebsdorfergrund am Donnerstag, 27. Oktober, gegen 21.30 Uhr in einer leichten Linkskurve auf der L3125 von Cappel nach Ebsdorfergrund von der Fahrbahn ab. Etwa 200 Meter weiter kam der PKW auf einem Acker zum Stillstand. Die Fahrerin und ein 39-jähriger Insasse aus Ebsdorfergrund kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Am Ford entstanden geschätzte 7.500 Euro hohe Schäden, er musste abgeschleppt werden.

Biedenkopf: Seat touchiert

Auf dem Krankenhausparkplatz im Obermühlsweg touchierte ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Seat Leon. Die Reparatur des langen Kratzers dürfte etwa 2.500 Euro kosten. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher am Donnerstag, 27. Oktober, zwischen 7 Uhr und 12.45 Uhr unerlaubt. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: VW touchiert

Ein unbekannter Autofahrer touchierte zwischen Dienstag und Mittwoch, 25./ 26. Oktober, beim Befahren der stark abschüssigen Straße Hofstatt einen quer zur Straße geparkten VW Polo, der durch die Kollision gegen einen daneben parkenden Hyundai i10 stieß. Anstatt sich um die insgesamt etwa 5.500 Euro hohen Schäden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher zwischen 21.30 Uhr und 9 Uhr unerlaubt. Die Marburger Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Stadtallendorf: Renault touchiert

Auf dem Edeka-Parkplatz in der Straße des 17. Juni touchierte ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag, 27. Oktober, einen geparkten Renault. An dem schwarzen Scenic entstanden dabei zwischen 10.20 Uhr und 10.55 Uhr rund 1.000 Euro hohe Schäden, um die sich der Verursacher offenbar nicht weiter kümmerte. Er flüchtete unerlaubt. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Biedenkopf: Gedriftet und geflüchtet

Der Spurenlage zufolge driftete ein unbekannter Autofahrer über den Parkplatz der Berufsschule in der Hainstraße und kollidierte dabei offenbar mit zwei Findlingen. Während an dem einen Findling kein Schaden entstand, verschob die Wucht des Anstoßes den zweiten Findling, wodurch an zwei Randsteinen Schäden in Höhe von etwa 300 Euro entstanden. Anstatt sich darum zu kümmern, flüchtete der Unbekannte zwischen Mittwoch, 26. Oktober, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 7.45 Uhr. Wahrscheinlich war er mit einem gelben Fahrzeug unterwegs. Die Polizei in Biedenkopf sucht Zeugen: Wem ist im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang aufgefallen? Wem ist ein beschädigtes, gelbes Fahrzeug in der Umgebung aufgefallen? Hinweise an die Telefonnummer 06461/92950.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell