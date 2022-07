Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbrecher hebelt Gitter heraus

Ein Unbekannter stieg zwischen Montag und Dienstag in ein Geschäft in Heidenheim ein.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben machte sich der Täter zwischen 20 Uhr und kurz nach Mitternacht an einem Gebäude in der Heidenheimer Straße in Schnaitheim zu schaffen. Dort hebelte er an einem Fenster ein Gitter heraus. Auch das Fenster hebelte der Einbrecher auf und stieg ein. Im Inneren fand er Geld, mit dem er unerkannt flüchtete. Ob er noch weitere Beute machte ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei (Tel. 07321/3220) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Tipps und Hinweise, wie Sie ihr Geschäft vor Einbrüchen schützen können erfahren Sie online unter www.polizei-beratung.de oder bei Ihren Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen im Land. Für Heidenheim und Umgebung erhalten Sie unter der Telefon-Nr. 0731/188-1444 nähere Informationen.

