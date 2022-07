Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL)(GP) - Polizei zieht um

Die Polizei in Ulm-Eselsberg und Süßen hat bald neue Adressen.

Ulm (ots)

Die Mitarbeitenden bei den Polizeiposten sind für die Bevölkerung vor Ort oft die ersten Ansprechpartner.

Die Polizeiposten in Ulm-Eselsberg und Süßen finden Bürgerinnen und Bürger zeitnah an einer neuen Adresse.

Der Polizeiposten Ulm-Eselsberg wird ab 26.07.2022 im Schafgarbenweg 11 in 89075 Ulm sein. Telefonisch sind die Beamten wie bisher über die Nummer 0731/5501950 zu erreichen.

Der Polizeiposten in Süßen zieht am 02.08.2022 in Räume in der Donzdorfer Straße 20 in 73079 Süßen. Auch diese Telefonnummer ändert sich durch den Umzug nicht. Sie lautet 07162/939343.

