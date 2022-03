POL-PDKH: Frau wird grundlos in der Fußgängerzone attackiert

Pfaffen-Schwabenheim (ots) - In der Nacht vom 15. auf den 16.03.2022 kam es am Naturlehrpfad und auf dem Grillplatz am Ende der Brühlstraße zu mehreren Sachbeschädigungen durch Vandalismus. Die feiernden Randalierer zerstörten die Bodenverankerung des Mülleimers, brachen Pfosten ab, rissen Hinweisschilder und deren Verzierung ab und warfen Teile des beschädigten Gemeindeguts in den Flutgraben. Zudem wurden ...

