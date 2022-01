Feuerwehr Essen

FW-E: Wasserrohrbruch in der Innenstadt

Essen-Stadtkern, Pferdemarkt Ecke Viehofer Platz, 30.01.2022, 04:17 Uhr (ots)

Am frühen Sonntagmorgen meldete die Leitstelle der Polizei einen größeren Wasserrohrbruch im Bereich Viehofer Platz. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte strömten ihnen große Wassermengen auf dem abschüssigen Pferdemarkt sowie dem Viehofer Platz entgegen. Das Wasser setzte große Teile der Fahrbahnen des Viehofer Platzes sowie der Schützenbahn unter Wasser. Geparkte PKW standen radhoch im Wasser. Als Ursache konnte ein Wasserrohrbruch vor der Pfarrkirche St. Getrud im Kreuzungsbereich Pferdemarkt Ecke Viehofer Platz ausgemacht werden. Nachdem die Stadtwerke die schadhafte Leitung abgesperrt hatten konnte das Schadensausmaß erkundet werden. Trotz der enormen Wassermassen musste die Feuerwehr nur einen Keller am Pferdemarkt mit einer Tauchpumpe vom Wasser befreien. In wenigen weiteren Gebäuden war auch Wasser eingedrungen, hier war die Menge aber so gering, dass ein Tätigwerden der Feuerwehr nicht notwendig war. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war der betroffene Bereich gesperrt was aber aufgrund der Uhrzeit zu keinen großen Verkehrsproblemen führte. Da keine Kehrmaschine verfügbar war führte die Feuerwehr abschließend eine Grobreinigung der betroffenen Fahrbahnen mit Schaufeln und Wasser durch damit die Hauptverkehrsadern wieder nutzbar wurden. Bei einem in unmittelbarer Nähe zum Rohrbruch befindlichen Baum muss die Standsicherheit durch einen Fachmann beurteilt werden. Der Feuerwehreinsatz mit zwei Löschfahrzeugen und einem Einsatzleitwagen dauerte knapp 3,5 Stunden. (md)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell