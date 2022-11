Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Mülltonnenbrand + Unfallflucht im Kreisverkehr

Marburg-Biedenkopf (ots)

+++

Marburg: Mülltonnenbrand

Mehrere große Mülltonnen brannten am Donnerstag, 3. November, in der Straße Am Richtsberg. Nachdem Zeugen gegen 2.15 Uhr Polizei und Feuerwehr informierten, brannten bei deren Eintreffen bereits sieben Mülltonnen sowie eine angrenzende Hecke. Das Übergreifen auf das Haus konnte durch die Löscharbeiten der Feuerwehrkräfte verhindert werden, sodass die Hausfassade unbeschädigt blieb. Der entstandene Schaden dürfte dennoch bei etwa 6.000 Euro liegen. Die Marburger Polizei sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

+++

Lahntal- Sterzhausen: Unfallflucht im Kreisverkehr

Auf der B62 zwischen Dautphetal und Marburg kollidierte ein unbekannter Autofahrer am Montag, 31. Oktober, mit einem BMW, der sich in dem Kreisverkehr Sterzhausen befand. Nach der Kollision gegen 18.30 Uhr entfernte sich der unbekannte Fahrer in Richtung Michelbach, ohne sich um die etwa 4.000 Euro hohen Schäden zu kümmern. Er war mit einem höheren Fahrzeug, wahrscheinlich einer Art Van, unterwegs, der nun im rechten Frontbereich beschädigt sein müsste. Die Farbe des Fahrzeugs wird als gold- oder bronzefarben beschrieben. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Unfall gesehen und kann die Angaben ergänzen? Wem kommt das beschriebene Fahrzeug mit den frischen Schäden bekannt vor? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

+++

Yasmine Hirsch

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell