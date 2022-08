Hornbach (ots) - Am Montag, kurz vor 16:00 Uhr, ging bei der Polizei die Meldung der Rettungsleitstelle über einen Kellerbrand in der Bahnhofstraße in Hornbach ein. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen auf den Wohnbereich in den oberen Etagen verhindern. Nach derzeitigem Stand dürfte ein technischer Defekt für den Brandausbruch verantwortlich sein. Der einzige Bewohner, ein 65-jähriger Mann, ...

mehr