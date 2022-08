Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person und hohem Sachschaden

Zweibrücken (ots)

Zeit: 02.08.2022, 05:45 Uhr

Ort: Zweibrücken, Kreuzungsbereich Seilerstraße/Ringstraße. SV: Ein 23-jähriger Toyota-Fahrer, der die Ringstraße von der Fuchsstraße kommend befahren hatte, missachtete an der Kreuzung Seilerstraße/Ringstraße die Vorfahrt eines 26-jährigen BMW-Fahrers, der von links kommend die Steinhauser Straße in Richtung Seilerstraße - also in Richtung Innenstadt - befahren hatte. Durch den heftigen Zusammenprall drehten sich die beiden Fahrzeuge und wurden auf den gegenüberliegenden Gehweg geschleudert. Dort stieß der Toyota mit dem Heck gegen ein Brückengeländer. Der 23-jährige Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Er wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Der 26-jährige BMW-Fahrer klagte über Schmerzen am Arm und kam zur weiteren Abklärung ebenfalls ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden (Gesamtsachschaden: ca. 35.000 Euro). | pizw

