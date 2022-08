POL-PDPS: Einbruch in einen Kellerraum in der Schäferstraße

Pirmasens (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden im Bereich Strobelallee/Ottostraße vier Autos aufgebrochen. In Höhe Strobelallee 83 wurde die vordere kleine Seitenscheibe eines Peugeot eingeschlagen und eine blaue Tasche der Marke "Dolce & Gabbana" entwendet. Gesamtschaden circa 250 Euro. In einem Carport in Höhe Strobelallee 38 wurde die Scheibe der Fahrertür eines Nissan eingeschlagen. Hier wurden zwei ...

mehr