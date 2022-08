Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnhausbrand in der Hauptstraße

Contwig (ots)

Am 13:35 Uhr wurde die Polizei über Notruf über den Brand eines Hauses in der Hauptstraße informiert. Das Haus stand bereits in Vollbrand. Alle vier gemeldeten Bewohner des Hauses konnten angetroffen/erreicht werden.

Die Löscharbeiten sind derzeit noch im Gange. Die Hauptstraße ist für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt. Angaben über die Ursache oder eine ungefähre Schadenshöhe können derzeit noch nicht getroffen werden. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu den beiden Bränden am 21.06. und 27.06 an gleicher Stelle und in direkter Nachbarschaft.

Nach derzeitigem Stand kam es nicht zu Personenschäden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Eine Twittermeldung der Polizei Pirmasens wurde mit Bild veröffentlicht.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

