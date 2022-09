Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Steinwurf auf PKW, Zeugensuche

Waldbreitbach (ots)

Am 31.08. gegen 18:20 Uhr fuhr die Mitteilerin mit Ihrem PKW aus Waldbreitbach kommend in Richtung Hausen. In Höhe der Kreuzkapelle nahm sie einen Schlag gegen das Fahrzeug wahr und stellte im Nachgang fest, dass nun Steine auf der Fahrbahn lagen. Am PKW war Sachschaden entstanden.

Aufgrund der Gesamtumstände erscheint ein Steinwurf durch eine Person denkbar. Entsprechende Beobachtungen konnten die Mitteilerin, sowie ein weiterer Verkehrsteilnehmer jedoch nicht machen.

Zeugen, welche den Vorfall oder verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell