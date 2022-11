POL-MR: Festnahmen und Betäubungsmittel sichergestellt + Raser und Tuner kontrolliert + Unfallfluchten in Amöneburg, Biedenkopf und Wallau

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg - Einsatz führt zu Festnahmen und Sicherstellung von Betäubungsmitteln

Am Donnerstag, 03. November, gegen 19.20 Uhr, rief ein offenbar psychisch erkrankter Mann die Polizei in die Leipziger Straße. Die Beamten halfen dem Mann zunächst bei seinem Problem und ließen dann jedoch noch Maßnahmen folgen. Es folgte die Festnahme sowohl des um Hilfe rufenden 31 Jahre alte Marburgers, als auch seines 46 Jahre alten Begleiters. Gegen beide lagen Vollstreckungshaftbefehle vor. Außerdem beschlagnahmte die Polizei noch mehrere Gramm unterschiedlicher Betäubungsmittel. Während der 31-Jährige in Haft blieb, konnte die Polizei den anderen nach dessen Begleichung der Geldstrafe entlassen.

Biedenkopf - Polizei Biedenkopf kontrollierte Raser und getunte Autos

Am Donnerstagabend, 03. November, zwischen 18 und 23.30 Uhr kontrollierte die Polizei Biedenkopf überwiegend in der Stadt insgesamt zehn tuningverdächtige Autos.

Bei vier Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis durch technische Veränderungen komplett erloschen. Bei drei weiteren Fahrzeugen ahndeten die Beamten eine total beschädigte Frontscheibe, das Überschreiten der Anmeldefrist zur Hauptuntersuchung um mehr als acht Monate und einen Komplettausfall der hinteren Beleuchtung auf einer Fahrzeugseite. Im Auweg versuchte ein 18 Jahre alter Autofahrer zunächst, sich der Kontrolle zu entziehen. Der junge Mann erhöhte die Geschwindigkeit, missachtete eine "rote Ampel" und jede vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit, bevor er dann doch kapitulierte und anhielt. Er saß im Auto mit der seit mehr als acht Monaten fälligen TÜV Untersuchung. Allein diese Kontrolle führte zu insgesamt drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen den Fahrer und den Halter. Zwei der vier Autos, bei denen die technischen Veränderungen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten, durften nur noch auf dem direkten Weg nach Hause fahren. Der eine war, ohne entsprechende Eintragungen oder Erlaubnisse vorweisen zu können, ausgestattet mit anderem Fahrwerk, Rädern und Reifen, Auspuffanlage und verbotenen Frontlichtern. An dem Auto befanden sich Felgen mit der für dieses Auto nicht zugelassenen Größe mit falschen und vor allem auch über zehn Jahre alte Reifen. Bei dem anderen Fahrer waren die Feststellungen noch gravierender. In dem Auto war eine elektronische Chiptuningeinheit verbaut, die der Fahrer vor Ort demontieren und der Polizei zur Sicherstellung übergeben musste. Ferner verfügte der Pkw über ein nicht eingetragenes Fahrwerk und eine nicht zugelasse Auspuffanlage. Die Autokennzeichen lagen ohne Not hinter der zudem auch noch defekten Windschutzscheibe.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Biedenkopf - Senior mit rotem Mercedes gesucht

Nach einem Verkehrsunfall sucht die Polizei Biedenkopf einen nach Zeugenaussagen mutmaßlich über 80 Jahre alten Mann, der einen älteren weinroten Mercedes, eventuell eine A- oder B-Klasse fährt. Der Fahrer hat weiß/graue Haare. Der Mann konnte nur sehr schlecht laufen, benutzte aber keine Gehhilfe. Sein Auto müsste nach dem Unfall vorne links frisch unfallbeschädigt sein. Wer kennt einen älteren Herrn mit einem weinroten Mercedes? Wo steht ein solches vorne links beschädigtes Fahrzeug? Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Der gesuchte Fahrer beschädigte am Donnerstag, 03. November, gegen 11 Uhr beim Einparken auf dem Herkules-Parkplatz in der Georg-Kramer-Straße einen grauen BMW und kümmerte sich anschließend nicht um die Schadensregulierung.

Amöneburg - Am Johannes - Blauen Pkw angefahren

Der blaue Opel Astra parkte zur Unfallzeit am Donnerstag, 03. November, zwischen 07.35 und 15.45 Uhr, in der Straße Am Johannes am Fahrbahnrand etwa bei der der Stiftschule. In dieser Zeit entstand auf nicht feststehende Weise, mutmaßlich durch eine Kollision bei einem Ein- oder Ausparkmanöver, vorne links ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Verursacher holte nicht die Polizei und ließ nicht mal eine Nachricht am Fahrzeug zurück. Wer hat ein Fahrmanöver gesehen, bei dem es zur Kollision mit dem blauen Pkw gekommen sein könnte? Wer kann sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Wallau - Verkehrsschild umgefahren

Die Polizei Biedenkopf sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich vor Mittwoch. 02. November in der Fritz-Henkel-Straße ereignet hat. Bei deinem noch unbekannten Fahrmanöver kollidierte das verursachende Fahrzeug mit einem Verkehrsschild (Parken) und fuhr den Pfosten dabei komplett um. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug ergaben sich nicht. Wer hat vor dem Anwesen Fritz-Henkel-Straße 17 ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zu dem Schaden an dem Verkehrszeichen gekommen sein könnte? Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

