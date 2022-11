Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kripo sucht Zeugen nach zwei Einbruchsversuchen + Brennende Müllcontainer - Renault Trafic und Ford KA gestohlen + Alkohol und Drogen im Straßenverkehr + Zeugensuche nach Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Einbruch gescheitert

An einer zusätzlichen Sicherungseinrichtung, in diesem Fall handelte es sich um ein Gitter, scheiterte ein Einbruch in ein gewerblich genutztes Gebäude in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Die Tatzeit des versuchten Einbruchs, bei dem ein Fenster zu Bruch ging, lag zwischen 19 Uhr am Freitag und 10 Uhr am Sonntag, 06. November. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cappel - Aufbruchspuren am Fenster und der Terrassentür

Am zurückliegenden Wochenende kam es in der Straße Zum neuen Hieb zu einem Einbruchsversuch in ein Haus. Zwischen 14 Uhr am Freitag und 22.30 Uhr am Sonntag, zeugen die deutlichen Hebelsuren an einem Fenster und an der Terrassentür von dem Einbruchsversuch. Der oder die Täter blieben jedoch erfolglos und konnten weder das Fenster noch die Tür öffnen. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind fremde Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte auch in diesem Fall an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Brennende Müllcontainer

Die Feuerwehr löschte in der Nacht zum Montag, 07. November, um kurz vor 02 Uhr, in der Chemnitzer Straße einen brennenden Müllcontainer. Während das Feuer einen Container komplett zerstörte, blieb ein weiterer unbeschädigt, weil die Feuerwehr die Hitzequelle in dem zweiten Container rechtzeitig entdeckte hatte. Die Polizei geht aufgrund der Gesamtumstände derzeit von einer mutwilligen Sachbeschädigung durch Brandlegung aus und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Brandzeit. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Breidenstein - Renault Trafic gestohlen

Nach den bisherigen Informationen verschwand bereits zwischen Donnerstag, 20 Oktober und Samstag, 05. November vom Hof eines Kfz-Handels in der Straße Zum Hofrain ein weißer Renault Traffic. Der Kleinlaster (Lkw bis 3,5 Tonnen) hat einen Wert von 26.000 Euro. Eventuell besteht ein Zusammenhang zu einem Kennzeichenzeichendiebstahl in gleichem Zeitraum am gleichen Ort. Eventuell brachten der oder die Täter das gestohlene Kennzeichen MR -RT 8696 an dem weißen Transporter an und fuhren dann weg. Wo steht ein weißer Renault Traffic mit diesem Kennzeichen? Wer hat ein solches Fahrzeug seit dem 20. Oktober gesehen und kann Hinweise zum Standort geben? Wenn das Fahrzeug irgendwo gesichtet wird, bittet die Polizei darum, nur zu beobachten und sofort anzurufen.

Marburg - Ford KA gestohlen

Da die Suche nach dem Auto in der Umgebung ebenso erfolglos blieb, wie die Recherchen zu einem möglichen Abschleppen gehen die Besitzerin und die Polizei derzeit von einem Autodiebstahl aus. Der Diebstahl des lilafarbenen, bzw. violetten Ford KA mit dem Kennzeichen MR-SG 1995 war von Freitag auf Samstag, 05. November, zwischen 18 und 08 Uhr. Wo ist der auffällige Kleinwagen jetzt? Wer kann Hinweise zum Standort des Autos geben? Wer hat den Wagen seit Samstagmorgen gesehen und kann Angaben zum Benutzer machen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0

Alkohol- und/oder Drogen im Straßenverkehr

Die Polizei beendete am zurückliegenden Wochenende wieder mehrere Fahrten, weil die jeweiligen Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder Alkohol standen. Am Samstag, 05. November, endete für einen 24-Jährigen die Autofahrt bei Hof Netz auf der Bundesstraße 454. Er gab den Konsum von Cannabis zu. Der Drogentest bestätigte die Aussage mit einer Reaktion auf THC. Am frühen Sonntagmorgen (06. November) gegen 04.55 Uhr "bat" ein 39 Jahre alter Autofahrer um eine Polizeikontrolle. Der Mann hielt seinen Transporter in der Niederkleiner Straße ohne Anhaltezeichen bekommen zu haben freiwillig an, als er den Streifenwagen sah. Der Alkotest im Rahmen der anschließenden Kontrolle zeigte dann 1,6 Promille an. In Marburg geriet dann ein 20 Jahre alter Autofahrer am Sonntag, 06. November, um 23.20 Uhr, in eine stationäre Verkehrskontrolle im Pilgrimstein. Sein Drogentest zeigte einen Einfluss von THC. Die Polizei veranlasste in allen drei Fällen die erforderlichen Blutproben und unterband in geeigneter Weise die Weiterfahrt. Bei dem 39-Jährigen stellte die Polizei noch den Führerschein sicher.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Wallau - Unfallflucht in der Fritz-Henkel-Straße - Schaden an schwarzem Suzuki

Die Polizei Biedenkopf sucht Zeugen eines Unfalls in der Fritz-Henkel-Straße. Der Unfall passierte am Sonntag, 06. November, zwischen 18 und 18.30 Uhr. Den Spuren nach streifte ein mutmaßlich aus Biedenkopf kommendes Fahrzeug den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Fritz-Henkel-Straße 63 geparkten schwarzen Suzuki SX 4. Am Suzuki entstand ein Spiegelschaden. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder zu dessen Fahrer/Fahrerin geben?

Dexbach - Holztransporter touchiert Scheunendach

In der Dorfstraße in Dexbach touchierte ein durchfahrender jeweils mit Baumstämmen beladener Lastwagen mit Anhänger das Dach einer Scheune und verursachte einen Schaden von vermutlich mehreren Hundert Euro. Der Lastwagenfahrer hat die Schadensverursachung vermutlich nicht bemerkt, da die Kollision zwischen Anhänger und Dach war. Bislang steht lediglich fest, dass zumindest das Kennzeichen des Anhängers die Stadtkennung HSK hatte. Weitere Einzelheiten zu dem Holztransporter sind derzeit nicht bekannt. Wer hat zur Unfallzeit am Donnerstag, 03. November, gegen 15 Uhr, den durch Dexbach fahrenden Holztransporter gesehen? Wer kann nähere Angaben zu diesem Fahrzeug machen.

Sachdienliche Hinweise zu diesen Unfallfluchten bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Wehrshausen - VW Tiguan an der Dammmühle beschädigt

Ein noch unbekanntes Fahrzeug touchierte am Sonntag, 30. Oktober, zwischen 12 und 15.35 Uhr, einen auf dem Parkplatz der Dammühle geparkten weißen VW Tiguan und verursachte einen vierstelligen Schaden an den beiden Türen der Beifahrerseite. Nach den gesicherten Lackspuren sucht die Polizei in diesem Zusammenhang ein dunkles, vermutlich schwarzes Fahrzeug mit frischem Umfallschaden und weißem Fremdlack an der Schadensstelle.

Wehrda - Flucht nach Parkplatzrempler

Die Polizei sucht Zeugen, die sich am Samstag, 05. November, zwischen 10.30 und 11.30 Uhr auf dem Parkplatz zwischen der Begro und dem Lidl-Markt in der Tom-Mutters-Straße aufhielten. In dieser Zeit entstand bei einem noch unbekannten Fahrmanöver auf der Beifahrerseite eines schwarzen VW Golf ein sicherlich vierstelliger Sachschaden. Der Verursacher flüchtete nach der Kollision vom unfallort

Sachdienliche Hinweise zu diesen Verkehrsunfallfluchten bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell