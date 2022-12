Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- Einbruch in Baucontainer

Zwischen Freitag, den 02.Dezmeber 2022, gegen 14.45 Uhr und Montag, den 05.Dezember 2022, um 07.50 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen in einen Baucontainer in der Straße Settrup ein und entwendeten diverses Werkzeug. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 480 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

Friesoythe- Fahren ohne Führerschein

Am Montag, den 05.Dezember 2022, gegen 17.35 Uhr befuhr ein 30-jähriger aus Bösel mit seinem PKW und Anhänger den Eggershauser Esch. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz eines für das Gespann erforderlichen Führerscheins war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Saterland - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, den 05.Dezember 2022, gegen 20.45 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Saterländer mit seinem PKW die Friedhofstraße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen Am Montag, den 05.Dezember 2022, gegen 07.54 Uhr, befuhr ein 45-jähriger mit seinem PKW, Tesla die Meeschenstraße in Richtung Friesoythe. Als er nach links in die Kirchstraße abbiegen wollte, übersah er zwei Friesoytherinnen, die fußläufig die Kirchstraße überqueren wollten und kollidierte mit diesen. Die Fußgängerinnen, 17 und 19 Jahre alt, wurden leicht verletzt. Am PKW entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell