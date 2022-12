Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Einbruch in ein Wohnhaus

Am Sonntag, 4. Dezember 2022, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 18.47 Uhr verschafften sich unbekannte Personen im Nachtigallenweg gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus. Anschließend wurden mehrere Räume des Wohnhauses durchsucht. Entwendet wurde Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444-96722-0) entgegen.

Goldenstedt - Einbruch in ein Wohnhaus

Am Sonntag, 4. Dezember 2022, in der Zeit von 17.00 Uhr bis 20.55 Uhr verschafften sich unbekannte Personen in der Weidenstraße gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus. Anschließend wurden sämtlich Räume des Wohnhauses durchsucht. Entwendet wurde Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444-96722-0) entgegen.

Steinfeld - Betriebserlaubnis erloschen

Am Sonntag, 4. Dezember 2022, 14.07 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus Oyten (LK Verden) mit einem Pkw die Dorfstraße, obwohl am Fahrzeug ein Gewindefahrwerk verbaut und eine Änderung der Rad/Reifenkombination vorgenommen worden war. Dies führte zum Erlöschen der Fahrerlaubnis. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Goldenstedt - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 4. Dezember 2022, 20.45 Uhr befuhr eine 27-jährige Frau aus Rehden (LK Diepholz) mit einem Pkw die Hauptstraße in Goldenstedt, obwohl sie unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 0,58 Promille gemessen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 4. Dezember 2022, um 12:40 Uhr befuhr eine 39-jährige Frau aus Alfhausen mit ihrem Ford Focus die K 277 aus Neuenkirchen-Vörden kommend in Richtung Damme. Plötzlich bemerkte die 39-jährige ein entgegenkommendes Fahrzeug auf ihrer Fahrspur. Um mit diesem nicht zu kollidieren, wich die Fahrzeugführerin nach rechts aus, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen zwei Leitpfosten. Als die 39-jährige ihren Pkw in einem Nebenweg parken wollte, bemerkte sie einen weißen Pkw an der Straße. Der Fahrer des weißen Pkws stieg aus, entfernte einen der Leitpfosten, der sich aufgrund des Ausweichens, auf der Straße befand und setzte seine Fahrt fort. Ob es sich hierbei um den Unfallverursacher gehandelt habe, konnte nicht eindeutig festgestellt werden. Die 39-jährige Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441/943-0 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Verkehrsunfall / Zeugenaufruf

Am Sonntag, 4. Dezember, 16.43 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Trecker und einem einachsigen Fangwagen die Dinklager Straße von einer Ackerfläche kommend in Fahrtrichtung Dinklage. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 43-jährigen Pkw-Fahrer aus Lemförde, der mit seinem Pkw die Dinklager Straße befuhr. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und die Dinklager Straße war zwecks Bergung zeitweise voll gesperrt. Verletzt wurde keiner der Beteiligten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 7000,00 EUR. Zur weiteren Sachverhaltsaufklärung werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Lohne unter der Telefon-Nummer 04442-80846-0 in Verbindung zu setzen.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 4. Dezember 2022, zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug eine Hausmauer in der Jahnstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Vechta - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstag, 1. Dezember 2022, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Personen in der Straße Maiskamp über ein Fenster in ein Wohnhaus einzudringen. Das Wohnhaus wurde nicht betreten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Bakum - Einbrüche in Firmentransporter

Wie bereits berichtet kam es in der Nacht von Donnerstag, 1. Dezember 2022 auf Freitag, 2. Dezember 2022, zu mehreren Einbrüchen in Firmenstransporter. Insgesamt wurden nach bisherigen Erkenntnissen in dieser Nacht neun Fahrzeuge angegangen. Bei den Tatorten handelte es sich um den Overbergring, den Berliner Ring, die Beethovenstraße, die Brandenburger Straße, Install, die Hortensienstraße und den Von-Tribbe-Weg. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei auch unbetroffene Anwohner und Firmeninhaber ihre Videoüberwachungsaufnahmen auf mögliche verdächtige Personen und Fahrzeuge hin zu überprüfen. Möglicherweise haben die unbekannten Personen weitere Fahrzeuge in Augenschein genommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

Visbek - Einbruchsversuch in ein Wohnhaus

Am Freitag, 2. Dezember 2022, zwischen 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr wollten unbekannte Personen in der Rechterfelder Straße in ein Wohnhaus einbrechen. Es blieb beim Versuch. Das Gebäude wurde nicht betreten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Vechta - Taschendiebstahl

Am Samstag, 3. Dezember 2022, in der Zeit von 11.50 Uhr bis 11.55 Uhr entwendeten unbekannte Personen das Portemonnaie aus der mitgeführten Handtasche einer 61-jährigen Frau, die sich in einem Geschäft am Bremer Tor aufhielt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

