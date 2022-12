Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Auseinandersetzungen vor einer Diskothek

Im Rahmen von Streitigkeiten kam es am frühen Sonntagmorgen, 4. Dezember 2022, gegen 6.00 Uhr, zu Auseinandersetzungen zwischen mehreren Besuchern vor einer Diskothek bzw. im weiteren Umfeld in der Bahnhofstraße. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen des Einsatzes musste ein 27-jähriger Mann aufgrund seines aggressiven Verhaltens vorübergehend in Gewahrsam genommen werden. Der genaue Ablauf sowie die genauen Hintergründe sind noch nicht geklärt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Drantum - Einbruch

In der Zeit zwischen Samstag, 3. Dezember 2022, 17.45 Uhr und Sonntag, 4. Dezember 2022, 7.10 Uhr drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam auf ein Gelände einer neu erbauten Baufirma in der Ecopark-Allee ein. Hierbei wurde das Gebäude ebenfalls betreten und aus dem Inneren diverse Werkzeuge entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Cloppenburg - Einbruch

In der Zeit zwischen Samstag, 3. Dezember 2022, 12.00 Uhr und Sonntag, 4. Dezember 2022, 17.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen in eine Kindertagesstätte im Fröbelweg ein. Hierbei wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Bislang ist noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - Einbruch in Wohnwagen

In der Zeit zwischen Sonntag, 20. November 2022, 18.00 Uhr und Sonntag, 4. Dezember 2022, 12.00 Uhr, betrat eine bislang unbekannte Person mehrere Parzellen eines Campingplatzes im Drei-Brücken-Weg. Hierbei wurden auch mehrere Wohnwagen angegangen. Es wurden ein Akkuschrauber, Bargeld und ein Fernseher gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Essen - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 3. Dezember 2022, 22.00 Uhr und Sonntag, 4. Dezember 2022, 9.00 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Kraftfahrzeug in der Straße Hinter den Gärten und stieß gegen den Stützpfeiler im Eingangsbereich einer dortigen Fahrschule. Der Stützpfeiler wurde dadurch aus der Bodenverankerung gerissen und fiel gegen den Türrahmen der Eingangstür. Anschließend entfernte sich die Person in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Sonntag, 4. Dezember 2022, 18.20 Uhr, fuhr ein 32-jähriger Autofahrer aus Lindern auf der B213 in Richtung Lastrup. Als dieser einen LKW überholte, kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem ihm entgegenkommenden 33-jährigen Pkw-Fahrer. Beide Fahrer wurden leicht verletzt.

Cloppenburg - Diebstahl eines Sattels

Am Donnerstag, 1. Dezember 2022, zwischen 8.00 Uhr und 18.55 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen Sattel der Marke Selle Bassano Volare Icon von einem E-Bike der Marke Hercules. Das Pedelec stand zu diesem Zeitpunkt in einem hinteren Bereich bei einer Apotheke in der Löninger Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

