Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 03.12./ 04.12.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

26676 Barßel - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Samstag, 03. Dezember 2022 gegen 18:11 Uhr befuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Barßel die Straße Kurfürstendamm in Fahrtrichtung Friesoyther Straße. Dabei kommt dieser in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Der Alleinbeteiligte wird schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Während der Sachverhaltsaufnahme kann bei ihm ein Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Eine Blutentnahme schloss sich daraufhin im KHS an. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell