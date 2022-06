Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Unter Betäubungsmitteleinfluss PKW geführt

Grünstadt (ots)

Am 06.06.2022, gegen 23:25 Uhr, konnten Beamte der PI Grünstadt im Bereich des Mitfahrerparkplatzes der A6 in Grünstadt einen 21-jährigen Verkehrsteilnehmer aus dem Kreis Bad Dürkheim einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterziehen. Bei dem jungen Mann konnten in der Folge drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem 21-Jährigen auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer wurden eingeleitet. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell