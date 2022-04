POL-PDPS: Farbschmierereien an Telekomgebäude

Pirmasens (ots) - Am Dienstag, gegen 20:15 Uhr, war ein 30-jähriger Mann aus Rodalben zu Fuß in der Kreuzgasse unterwegs. In Höhe der Ecke Neugasse schlug ihm plötzlich ein ihm unbekannter Mann von hinten mehrfach mit einer Krücke auf den Kopf und flüchtete dann in die Neugasse in Richtung Winzler Straße. Die Krücke ließ der Täter zurück. Der Täter konnte aufgrund der Dunkelheit nur vage beschrieben werden: ...

