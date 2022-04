Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Pkw mutwillig beschädigt

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, 30.03., zwischen 12:30 und 13:00 Uhr, wurde ein schwarzer Renault Twingo am Kofferraumdeckel links beschädigt. Der Pkw stand halbseitig auf dem Parkstreifen in Höhe Beckenhofer Straße 2. Die Delle und Kratzer deuten weniger auf eine Unfallflucht als auf eine mutwillige Beschädigung hin. Der Sachschaden wird auf circa 600 Euro geschätzt.

Am Dienstag, zwischen 08:00 Uhr und 11:30 Uhr, zerkratzte ein unbekannter Täter die rechte Seite eines blauen Dacia. Der Pkw stand auf dem Parkplatz der IHK, Adam-Müller-Straße 6. Der Schaden wird auf 900 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

