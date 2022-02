Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Drogen in der Hosentasche

Zittau (ots)

Durch Polizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz wurden am 08. Februar 2022 gegen 23:10 Uhr zwei Jugendliche kontrolliert, welche sich auf dem Bahnhofsvorplatz in Zittau aufhielten.

Beide waren polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten. Auf Befragen gab einer der beiden an, dass er in seiner Hosentasche Cannabisdolden mit sich führt. Diese händigte der 17-jährige Deutsche freiwillig aus.

Die Dolden wurden vor Ort gewogen, hatten ein Gesamtgewicht von 4,7 g brutto und wurden sichergestellt.

Der Jugendliche wurde im Anschluss an seine Mutter übergeben.

