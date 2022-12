POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Wohnungseinbruchdiebstahl In der Zeit vom Donnerstag 01.12. auf Freitag 02.12.2022 hebelten unbekannte Täter die rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße Zum Mühlenbach in Emstek auf und entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck. Die Polizei bittet Zeugen, die von Donnerstagmorgen bis Freitagabend ...

mehr