Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek - Verpuffung in einer Holzmühle Am Mittwoch, 30. November 2022, kam es in Norddöllen gegen 14:55 Uhr in einer Holzmühle aus noch unbekannten Gründen zu einer Verpuffung. Die Feuerwehren Visbek, Rechterfeld, Vechta und Lutten rückten mit 13 Fahrzeugen und 62 Einsatzkräften aus, um u.a. diverse Glutnester zu löschen. Am Betriebsgebäude entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. ...

mehr