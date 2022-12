Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl mehrerer KFZ-Kennzeichen

Zwischen Dienstag, den 29. November 2022, gegen 17.15 Uhr und Mittwoch, den 30. November 2022, um 07.50 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter das hintere Kennzeichen eines PKW, VW Beetle entwendet. Der Beetle war zur Tatzeit im Amselweg geparkt. Zu weiteren Kennzeichendiebstählen kam es in der Willohstraße und am Kurfürstendamm. In der Willohstraße wurde das hintere Kennzeichen eines Opel Mokka entwendet und im Kurfürstendamm die kompletten Kennzeichen von zwei Firmenfahrzeugen, VW Transporter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Diebstahl von Anhänger

Am Mittwoch, den 30.November, zwischen 07.55 Uhr und 16.28 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen KFZ-Anhänger. Der Anhänger war mittels eines Vorhängeschlosses gesichert und stand in der Glaßdorfer Straße. Zudem wurde in der Glaßdorfer Straße ein E-Roller, APE P118 aus der Ladestation einer dortigen Firma entwendet. Dieser war mittels einer Kette gesichert. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 5800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Mittwoch, den 30.November 2022, gegen 09.25 Uhr befuhr eine 20-jährige aus Zeven mit ihrem PKW die B401 in Richtung Kampe. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie mit ihrem PKW in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit zwei entgegenkommenden PKW. Alle Beteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 30. November 2022, gegen 20.35 Uhr befuhr eine 21-jährige Cloppenburgerin mit ihrem PKW, Audi die Thülsfelder Straße in Richtung Dorfstraße. Als ihr in einem Kurvenbereich ein PKW mit hoher Geschwindigkeit entgegenkam, zog sie mit ihrem PKW nach rechts, kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen dortigen Holzpfeiler. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer des entgegenkommenden PKW setzte seine Fahrt fort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell