Visbek - Verpuffung in einer Holzmühle

Am Mittwoch, 30. November 2022, kam es in Norddöllen gegen 14:55 Uhr in einer Holzmühle aus noch unbekannten Gründen zu einer Verpuffung. Die Feuerwehren Visbek, Rechterfeld, Vechta und Lutten rückten mit 13 Fahrzeugen und 62 Einsatzkräften aus, um u.a. diverse Glutnester zu löschen. Am Betriebsgebäude entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Es wurden keine Personen verletzt.

Damme - Brand eines Holzmuseums

Am Donnerstag, 01. Dezember 2022 geriet gegen 00:16 Uhr aus noch unbekannten Gründen am Bahnweg ein Holzschuppen in Brand. Die Feuerwehr Damme konnte das Feuer löschen. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Lohne - Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Dienstag, 29. November 2022, 18:00 Uhr und Mittwoch, 30. November 2022, 04:30 Uhr kam in der Straße Unter den Erlen zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter zerstach alle vier Reifen eines Mercedes Citan, der auf einem Hof abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Versicherungsschutz

Am Mittwoch, 30. November 2022, wurde gegen 14:40 Uhr auf der Lindenstraße ein 36-jähriger Motorroller-Fahrer aus Lohne kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem stellte sich heraus, dass der Roller nicht versichert gewesen ist. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Versicherungsschutz

Am Mittwoch, 30. November 2022, wurde gegen 17:05 Uhr auf der Münsterstraße eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus Großbritannien kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass die Frau unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem stellte sich heraus, dass der Wagen nicht mehr zugelassen und somit nicht versichert war. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Sicherheitsleistung einbehalten.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 30. November 2022, kam es zwischen 09:30 und 10:30 Uhr in der Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Citroen C5, der dort abgestellt war. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des 2600 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 30. November 2022, kam es gegen 16:00 Uhr auf der Autobahnbrücke an der Straße Hörster Dorfgraben zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer berührte beim Vorbeifahren einen 42-jährigen Fahrradfahrer aus Rieste, der sein Fahrrad schob. Hierdurch kam der Mann zu Fall und verletzte sich leicht. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Mann zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-913560) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 30. November 2022, 07.40 Uhr befuhr ein 20-jähriger aus Vechta mit seinem Pkw die Allensteiner Straße in Fahrtrichtung Oldenburger Straße. An der dortigen Kreuzung übersah der 20-jährige einen 18-jährigen Fahrradfahrer, der den kreuzenden Radweg Richtung Stadtmitte befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Fahrradfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Am Pkw sowie am Fahrrad entstand kein Schaden.

