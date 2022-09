POL-NE: Betrüger per Messengerdienst erfolgreich - Die Polizei warnt vor Betrugsmasche

Dornmagen (ots) - Am Freitag (16.09), gegen 16:05 Uhr, verschaffte sich ein falscher Handwerker Zutritt zu einer Wohnung auf der Robert-Koch-Straße in Dormagen. Nachdem er bei der Seniorin geklingelt hatte, gab er sich als falscher Handwerker aus und forderte die 84-Jährige dazu auf, in ihrem Badezimmer das Wasser laufen zu lassen. Sie ging daraufhin in ihr Badezimmer und stellte das Wasser an. Währenddessen zog der ...

