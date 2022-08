Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vandalismus in der Kernstadt Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (web) - In der zurückliegenden Nacht (Dienstag auf Mittwoch) haben unbekannte Täter eine Vielzahl von Verkehrsschildern aus den entsprechenden Bodenhülsen gezogen und diese an den Rand gelegt oder in die Lamme geworfen.

Tatbetroffen waren dabei die Straßen "An der Lamme", Jahnplatz, Oberstraße, Markstraße, Detfurther Allee.

Einige Schilder wurden dabei beschädigt.

Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt Bad Salzdetfurth und eine Streife der Bad Salzdetfurther Polizei waren längere Zeit damit beschäftigt, den ordnungsgemäßen Zustand wiederherzustellen.

Aufgrund von Zeugenaussagen kann der Tatzeitraum auf die Zeit um 03:30 Uhr in der Nacht herum eingegrenzt werden.

Die Polizei Bad Salzdetfurth sucht jedoch weiterhin Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Salzdetfurth unter Tel. 05063-9010 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell