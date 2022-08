Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Nachtragsmeldung zur Auseinandersetzung in der Steuerwalder Straße

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am frühen Morgen des 18.08.2022 wurde ein 41-jähriger Mann bei einer körperlichen Auseinandersetzung verletzt. Ein 23-jähriger wurde in diesem Zusammenhang vorläufig festgenommen, jedoch noch am selben Tag aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen.

Pressemeldung vom 18.08.2022, 10:43 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5299830

Den Ermittlungen zufolge soll ein weiterer Mann in die körperliche Auseinandersetzung involviert gewesen sein. Dabei handelt es sich um einen 22-jährigen Hildesheimer. Zwischen ihm und dem 41-jährigen soll es zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein, die in einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung gemündet sei. Im Rahmen derer soll der Ältere dem Jüngeren ein Glas ins Gesicht gestoßen haben. Der 23-jährige, der später vorläufig festgenommen wurde, soll den 41-jährigen während der Auseinandersetzung zeitweilig festgehalten haben.

Irgendwann hätten sich die 22 und 23 Jahre alten Männer vom Tatort entfernt. Dieser soll sich nicht, wie zunächst angenommen, in der Steuerwalder Straße, sondern in der Senkingstraße befunden haben.

Der 41-jährige setzte anschließend einen Notruf ab und wurde kurz darauf in der Steuerwalder Straße von der Polizei angetroffen. Erst zu einem späteren Zeitpunkt sackte er dann zusammen und kam anschließend in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen werden wegen einer wechselseitigen gefährlichen Körperverletzung geführt.

Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft beantwortet.

