POL-HI: Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am frühen Morgen des heutigen Tages, gegen 04:00 Uhr, soll es im Bereich eines Lokals in der Steuerwalder Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Ein 41-jähriger Mann wurde dabei schwer am Kopf verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatort soll sich zwischen der Peiner Straße und der Leunisstraße befinden.

Ein 23-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.

Sowohl der Tatablauf als auch die Hintergründe sind bisher völlig unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Angaben zum Geschehen in der Steuerwalder Straße machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

