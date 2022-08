Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw-Diebstahl in Harsum - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

HARSUM - (jpm) Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag dieser Woche in der Straße Im Kornfeld in Harsum einen schwarzen Mercedes C 43 AMG.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Mitternacht und 09:00 Uhr morgens.

Das entwendete Fahrzeug ist mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Der Schaden wurde mit einem mittleren fünfstelligen Betrag beziffert.

Zeugen, denen Personen oder Fahrzeug aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

