Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen zu mutmaßlicher Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 27-jähriger Mann aus Hildesheim steht im Verdacht, bereits in der Nacht zu Sonntag (14.08.2022) eine Unfallflucht unter Alkoholeinfluss begangen zu haben. Der Unfallort ist bisher unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 04:00 Uhr am Sonntagmorgen bekam die Polizei den Hinweis, dass in der Dammstraße ein Auto mit laufendem Motor und einem Mann darin stehe, der nicht ansprechbar sei. Bei einer Überprüfung durch eine Streifenbesatzung bestätigte sich die Angabe. Etwa in Höhe der Einmündung zur Mühlenstraße stand ein grauer VW Bus. Auf dem Fahrersitz saß der 27-jährige. Der Mann reagierte weder auf Klopfen gegen die Scheibe noch auf Rütteln am Fahrzeug, weshalb die Feuerwehr zur Öffnung des Fahrzeugs hinzugezogen wurde.

Erst danach gelang es, den Mann wach zu bekommen. Wie sich herausstellte, stand er deutlich unter Alkoholeinfluss.

Ferner befanden sich an dem Auto augenscheinlich frische Beschädigungen, was den Verdacht nahe legte, dass das Fahrzeug an einem Unfall an einer bis dato unbekannten Örtlichkeit verwickelt war.

Es folgten eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins und die Einleitung eines Strafverfahrens wegen des Verdachts auf Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugen, die Angaben zu einem möglichen Unfallort machen können bzw. die den VW fahrend beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell