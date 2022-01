Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Gülle Lkw auf der K 43 in Wehrbleck/Freistatt verunfallt - Auffahrunfall an "Kinokreuzung" in Bruchhausen-Vilsen ---

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen

Auffahrunfall an der B 6 /Autokinokreuzung

Am Montagnachmittag ist es um 15:45 Uhr an der Einmündung der L202 auf die B6, der sogenannten Autokinokreuzung, zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Bruchhausen-Vilsen nahm fälschlicherweise an, dass eine vor ihm an der Einmündung stehende 55-jährige Frau aus Bassum mit ihrem PKW anfahren würde und ist auch angefahren. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem die 55-jährige Frau leicht verletzt wurde. An beiden PKW entstand ein geschätzter Sachschaden von 3000 Euro.

Freistatt/Wehrbleck K 43

Gülle-Lkw verunfallt

Auf der Fahrt von Eydelstedt nach Wehrbleck verunfallte heute Vormittag gegen 09.30 Uhr eine Sattelzugmaschine mit einem Tankauflieger. Der 35-jährige Fahrer des mit Gülle beladenen Lkw musste einem Pkw ausweichen und geriet dabei zunächst von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken kippte der Zug auf die Seite. Der Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Bremen gebracht. Der unbekannte Pkw-Fahrer hatte Ausgangs einer Linkskurve den Kurvenbereich geschnitten. Er hatte sich nicht um den Unfall gekümmert und sich ohne anzuhalten unerlaubt vom Unfallort entfernt. Ein Teil der Gülle war aus dem beschädigten Tank ausgelaufen. Die Feuerwehr und der Landkreis Diepholz wurden benachrichtigt, um für eine fachgerechte Entsorgung der ausgelaufenen Gülle zu sorgen. Die Polizei hat einen Gutachter hinzugezogen, um den Unfallhergang zu rekonstruieren und um Hinweise auf den geflüchteten Pkw zu bekommen. Die K 43 wurde für die Unfallaufnahme und die ersten Maßnahmen voll gesperrt. Die Straße bleibt auch bis zur Beendigung der Bergung gesperrt. Der entstandene Schaden wir auf ca. 250000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell