Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Tankstelle in Weyhe überfallen - Einbrüche in Parzellen und Haus in Stuhr - Zigarettenautomat in Bruchhausen-Vilsen gesprengt ---

Diepholz (ots)

Weyhe-Leeste

Tankstelle überfallen

In der letzten Nacht gegen 00.05 Uhr überfiel ein unbekannter Täter die Tankstelle an der Angelser Straße in Leeste. Der Unbekannte betrat den Verkaufsraum und forderte, unter Drohung mit einem Messer, die Herausgabe des Bargeldes aus der Kasse. Der 55-jährige Angestellte gab zunächst vor, den Tankstellenbesitzer holen zu müssen, um dann den Täter laut anzuschreien. Der Täter verließ daraufhin fluchtartig, ohne Beute, die Tankstelle. Mit einem Fahrrad flüchtete er weiter in Richtung Hombachstraße. Der Täter wird ca. 180 cm groß, schlank und ca. 18 Jahre alt beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke, darunter einen schwarzen Kapuzenpullover. Die Kapuze verdeckte teilweise sein braunes Haar. Dazu trug er eine dunkelgraue Hose. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, oder verdächtige Beobachtungen gegen 00.00 Uhr gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu melden.

Bruchhausen-Vilsen

Zigarettenautomat gesprengt

Um an den Inhalt zu kommen, haben bisher noch unbekannte Täter am Sonntag gegen 23.45 Uhr einen Zigarettenautomaten, der an einem Gasthaus Am Marktplatz fest an der Wand montiert ist, gesprengt. Vergeblich, denn der Automat blieb verschlossen, wurde durch die Detonation aber erheblich beschädigt. Die durch Anwohner verständigte Polizei konnte trotz der sofort eingeleiteten Fahndung niemanden antreffen. Die Fluchtrichtung soll in Richtung "Alte Drift" gewesen sein. Wer gegen Mitternacht flüchtende Personen bemerkt hat, wird gebeten, die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, zu informieren.

Syke-Barrien

Stark alkoholisiert unterwegs

Am Sonntag gegen 18.50 Uhr wurde ein 39-jähriger Mann aus Monheim kontrolliert, der offensichtlich unter Alkoholeinfluss mit seinem Pkw auf der B 6 unterwegs war. Eine vor Ort durchgeführte Atemalkohol-Kontrolle ergab einen Wert von fast 2,6 Promille. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und der Betrunkene musste auf dem Polizeikommissariat Syke noch eine Blutprobe abgeben.

Stuhr-Moordeich

Aufbruch eines Zigarettenautomaten

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Hespenstraße gewaltsam auf und entwendeten hieraus eine bislang unbekannte Menge Tabakwaren und Bargeld. Wer Hinweise auf verdächtige Personen/Fahrzeuge geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, in Verbindung zu setzten.

Stuhr

Vier Einbrüche in Parzellen

Am zurückliegenden Wochenende kam es auf vier Parzellengrundstücken des Kleingartenvereins Stuhr, der an der Stuhrer Landstraße zwischen dem Pferdehof Brümmer und der Bahntrasse gelegen ist, zu Diebstahlstaten. Die Täter drangen dort gewaltsam in Geräteschuppen und Kleingartenhütten ein. Teilweise wurden hieraus Gegenstände entwendet. Bislang wird ein Schaden von etwa 1350 Euro angenommen, wobei noch nicht von allen Geschädigten abschließend Angaben zum Diebesgut gemacht werden konnten. Wer Hinweise auf verdächtige Personen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Weyhe, Tel. 0421/8066-0, in Verbindung zu setzten.

Stuhr-Varrel

Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit von Freitag, 31.12.2021,14.00 Uhr, bis Sonntag, 02.01.2022, 15.40 Uhr, kam es in der Lilienstraße in Varrel zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter drangen gewaltsam durch eine Terrassentür in das Haus ein und entwendeten u.a. Schmuck. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel.: 0421/8066-0 entgegen.

Diepholz

Verkehrsunfall

Am Sonntag gegen 12.00 Uhr verursachte eine 25-jährige Pkw-Fahrerin an der Einmündung Moorhäuser Straße / Steinfelder Straße einen Verkehrsunfall. Sie übersah beim Einbiegen auf die Steinfelder Straße (B 69) den Pkw einer 59-jährigen Fahrerin und beide Fahrzeuge kollidierten. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt ca. 4000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell