Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Rollerfahrer liefert sich Rennen mit der Polizei - Mögliche Geschädigte gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 19-jähriger Hildesheimer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, lieferte sich bereits am Sonntagnachmittag (14.08.2022) mit einem vermutlich getunten Motorroller eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei.

Gegen 15:15 Uhr fielen einer Streifenbesatzung ein Motoroller und ein mit zwei Personen besetztes Motorrad auf, die die Straße Hohnsen Richtung Ochtersum befuhren. Die Beamten entschlossen sich, den Roller einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Nachdem der Fahrer dies bemerkte, bog er eilig nach rechts in die Straße an den Sportplätzen ein und dachte in der Folge nicht daran anzuhalten. Trotz der 30er-Zone beschleunigte der Roller auf mehr als 50 km/h. Dabei nutzte er u.a. den dortigen Grünstreifen sowie den Gehweg. Am Ende der Straße bog der Roller nach rechts ab und setzte seine Flucht auf der Brücke oberhalb des Überlaufbeckens in Richtung Lucienvörder Straße fort, wo er zunächst aus den Augen verloren wurde. Zeugen konnten jedoch angeben, dass er durch die Große Venedig in Richtung Mühlengraben gefahren sei. Ein Radfahrer, bei dem es sich um einen Polizeibeamten in seiner Freizeit handelte, beobachtete, dass der Flüchtige sein Fahrzeug im Einmündungsbereich der beiden Straße abstellte und zu Fuß in den Ernst-Ehrlicher-Park hineinlief. Warum der Rollerfahrer es so eilig hatte, erschloss sich ihm, als er kurz darauf den Streifenwagen erblickte. Der Beamte nahm daraufhin die Verfolgung mit seinem Fahrrad auf, während ein Beamter aus dem Streifenwagen zu Fuß folgte. Er musste allerdings nicht lange laufen, da ihm ein hilfsbereiter Passant sein Fahrrad zur weiteren Verfolgung zur Verfügung stellte. Obwohl der Rollerfahrer noch einmal gesichtet werden konnte, gelang ihm letztendlich doch die Flucht.

Zwischenzeitlich versuchten zwei 20-jährige Bekannte des Flüchtigen den Roller beiseite zu schaffen, wobei sie allerdings ertappt wurden. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den Männern um den Fahrer und den Sozius des oben erwähnten Motorrads.

Der Motorroller wurde von der Polizei sichergestellt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Flüchtigen um einen 19-jährigen Hildesheimer handelt, der keinen Führerschein besitzt.

Die Polizei leitete u.a. Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Inwiefern Passanten durch den flüchtenden Rollerfahrer gefährdet wurden, ist bisher nicht bekannt. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell