Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kraftstoffdiebstahl - Festnahme auf frischer Tat

Vogelsbergkreis (ots)

Kraftstoffdiebstahl - Festnahme auf frischer Tat

Grebenau - Beamte der Polizeistation in Alsfeld nahmen am frühen Sonntagmorgen (31.10.), gegen 3.30 Uhr, drei Kraftstoffdiebe auf einem Firmengelände in der Industriestraße auf frischer Tat fest.

Zeugen hatten die Polizei über auffällige Personen und Fahrzeuge auf dem Gelände informiert. Bei Eintreffen der Beamten konnten drei Personen - ein 31-jähriger Mann aus Ottrau, ein 22-Jähriger aus Alsfeld sowie eine 21-jährige Frau aus Borken - auf frischer Tat beim Diebstahl von Kraftstoff aus einem Kettenbagger überrascht und festgenommen werden. In den mitgeführten Autos der Langfinger, einem dunklen VW Passat sowie einem weißen VW Golf, fanden die Polizeibeamten zudem weitere gefüllte und ungefüllte Kraftstoffkanister sowie Equipment zum Abpumpen der Flüssigkeiten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erließ ein Richter des Landgerichts in Gießen Durchsuchungsbeschlüsse für die Anschriften der Kraftstoffdiebe. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie in der Scheune des 22-Jährigen schließlich mehrere befüllte Kraftstoffkanister mit rund 220 Litern Diesel auffanden. Außerdem wurde in den Wohnräumen des Alsfelders eine Langwaffe sowie mehrere sogenannte "Polenböller" sichergestellt.

Der genaue Wert des aufgefundenen Kraftstoffs und die Höhe des verursachten Sachschadens sind derzeit noch nicht bekannt.

Die drei Festgenommenen wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Die Polizei in Alsfeld ermittelt nun wegen Verdachts des Bandendiebstahls gegen die drei Personen. Der 22-jährige Mann aus Alsfeld muss sich zudem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz verantworten.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell