POL-F: 220915 - 1071 Frankfurt-Flughafen: Baustellendiebstahl am Flughafen

Frankfurt (ots) - (th) Am Donnerstag (15. September 2022) kam es gegen 23.40 Uhr in der Elbestraße zu einem Raub zum Nachteil eines 43-jährigen Mannes. Der Täter konnte festgenommen werden. Verletzt wurde niemand. Der stark alkoholisierte Geschädigte hielt sich im Bereich der Elbestraße Ecke Taunusstraße auf, als er plötzlich drei Faustschläge in sein Gesicht ...

mehr