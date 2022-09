Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220915 - 1070 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Raub

Frankfurt (ots)

(th) Am Donnerstag (15. September 2022) kam es gegen 23.40 Uhr in der Elbestraße zu einem Raub zum Nachteil eines 43-jährigen Mannes. Der Täter konnte festgenommen werden. Verletzt wurde niemand.

Der stark alkoholisierte Geschädigte hielt sich im Bereich der Elbestraße Ecke Taunusstraße auf, als er plötzlich drei Faustschläge in sein Gesicht bekam. Danach umklammerte der Täter den Mann von hinten und entwendete die Geldbörse aus seiner Jackentasche. Während der anschließenden Flucht Richtung Taunusstraße entnahm der Täter 50 Euro aus dem Portemonnaie und warf dieses weg. Das Opfer sprach kurz darauf eine in der Nähe befindliche Polizeistreife an, die den 24-jährigen polizeibekannten Täter im Zuge der eingeleiteten Fahndung festnehmen konnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell