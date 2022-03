Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf - Kollision mit 16-jähriger Zweiradfahrerin

Herdorf (ots)

Am 09.03.2022, gegen 10:00 Uhr befuhren eine 16-jährige Rollerfahrerin und ein 66-jähriger Pkw-Fahrer die Straße "Glockenfeld- L285" im Stadtgebiet Herdorf in Richtung Daaden. Im Verlauf der Strecke überholte der 66-Jährige die junge Zweiradfahrerin, übersah allerdings, dass diese bereits ihre Absicht zum linksabbiegen angekündigt hatte. Der Pkw-Fahrer touchierte die Fahrerin, so dass diese stürzte. Die Jugendliche blieb unverletzt; an den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

