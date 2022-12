Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Einbruch

In der Zeit zwischen Mittwoch, 30. November 2022, 12.00 Uhr und Donnerstag, 1. Dezember 2022, 8.00 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Person gewaltsam Zugang zu einem Geräteschuppen eines Tennisvereins in der Straße Am Freibad. Es wurden diverse Gartengeräte entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Von Mittwoch, 30. November 2022, 18.30 Uhr bis Donnerstag, 1. Dezember 2022, 7.45 Uhr begaben sich unbekannte Personen in der Sperberstraße auf das Grundstück eines Wohnhauses. Hier entwendeten sie ein verschlossen abgestellte Pedelec des Herstellers Pegasus, Primo. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Pedelec-Diebstahl

Am Dienstag, 29. November 2922, zwischen 14.00 Uhr und 22.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person vom Fahrradständer einer Fabrik im Meyerfelder Weg ein verschlossen abgestelltes E-Bike der Marke Gudereit Premium. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Diebstahl eines Weihnachtsbaums

In der Zeit zwischen Dienstag, 29. November 2022, 7.00 Uhr und Mittwoch, 30. November 2022, 16.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person den Tannenbaum samt Lichterkette und Baumschmuck eines Handels- und Gewerbevereins von seinem Aufstellort in der Großen Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Diebstahl nach Automatenaufbruch

Von Mittwoch, 30. November 2022, 16.00 Uhr bis Donnerstag, 01. Dezember 2022, 08.00 Uhr brachen unbekannte Personen am Neuen Markt die Münzspeicherautomaten zu den Toiletten am Bahnhof auf. Entwendet wurde Bargeld. Sachdienliche Hinweisen nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Einbruch in einen Getränkemarkt

Zwischen Mittwoch, 30. November 2022, 20.15 Uhr und Donnerstag, 1. Dezember 2022, 5.40 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Person gewaltsam Zutritt zu einem Vorraum eines Getränkemarktes in der Straße Im Gleisbogen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden vermutlich mehrere Kisten Bier entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 1. Dezember 2022, gegen 15.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw vermutlich beim Rückwärtsfahren einen haltenden Daimler Saxas MKD 45LI. Anschließend verließ die unbekannte Person die Unfallstelle in der Donaustraße unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

