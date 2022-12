Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 02.12.2022-03.09.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit vom Donnerstag 01.12. auf Freitag 02.12.2022 hebelten unbekannte Täter die rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße Zum Mühlenbach in Emstek auf und entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck. Die Polizei bittet Zeugen, die von Donnerstagmorgen bis Freitagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 zu melden.

Goldenstedt/Lutten - Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Im Zeitraum von Donnerstag 17:15 Uhr bis Freitag 14:00 Uhr brachen unbekannte Täter einen an der Hortensienstraße in Lutten abgestellten Firmenwagen der Marke Renault auf und entwendeten eine Akkuflex der Marke Makita samt Koffer. Der Gesamtschaden beträgt ca. 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt unter Telefon 04444/967220 entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, dem 02.12.2022 kontrollierte eine Streife der Polizei Cloppenburg einen 50-jährigen Löninger mit seinem Audi auf der B213 im Bereich Cloppenburg. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,00 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag kam es in Löningen auf dem Kurt-Schmücker-Platz in der Zeit von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken den geparkten VW Sharan eines Löningers. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro zu kümmern. Die Polizei Löningen sucht nun Zeugen des Vorfalles und bittet diese, sich unter Telefon 05432/803840 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell