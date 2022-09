Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.09.2022

Heilbronn (ots)

Ilsfeld - Auenstein: Einbruch in Discounter - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Zwei Männer stehen im Verdacht, am Sonntag den 18. September, gegen 03.15 Uhr, über das Dach in einen Discounter in der Eisenbahnstraße in Ilsfeld-Auenstein eingedrungen zu sein. Vermutlich bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten nach Stehlenswertem lösten die Einbrecher den Alarm aus. Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten entdeckten die beiden Männer bei der Durchsuchung des Objektes im Dachstuhl und konnten sie vorläufig festnehmen. Die 27 und 34 Jahre alten Tatverdächtigen wurden am Montag, den 19. September einem Haftrichter des Amtsgerichts Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehle und setzte diese in Vollzug. Die beiden Männer wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

