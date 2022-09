Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall: 3 Fahrzeuge, 2 Verletzte

Niederweis, B257 (ots)

Am Samstagabend, gegen 19:40 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mann mit seinem Pkw die B257 von Bitburg kommend in Fahrtrichtung Echternach. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, woraufhin das Heck des Pkw ausbrach und er ins Schleudern geriet. In der Folge schlitterte er auf die Gegenfahrbahn, wo er zuerst seitlich mit dem entgegenkommenden Pkw eines 71-Jährigen kollidierte und anschließend gegen die Schutzplanke und den Pkw einer 60-jährigen Frau schleuderte. Durch den Aufprall wurden am Pkw des 19-Jährigen beide Hinterreifen abgerissen. Auch die übrigen Pkw wurden stark beschädigt. Die Fahrzeugführer des Gegenverkehrs wurden leicht bis mittelschwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell