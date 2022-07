Kamp-Lintfort (ots) - Ein Polizist ist leicht verletzt worden, als er mit seinen Kollegen einen 33-Jährigen in Gewahrsam nehmen wollte. Der 33-Jährige hatte sich am Dienstag gegen 22.45 Uhr mit seiner Ehefrau in einer Wohnung an der Friedrich-Heinrich-Allee gestritten. Als Sanitäter ihn wegen einer Verletzung zum Rettungswagen begleiten wollten, rannte er vom Flur ...

