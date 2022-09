POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Daun (ots) - Ereignis: Einbrecher flüchten vom Tatort Ort: Dreis-Brück, Heyrother Straße Zeit: Montag 04.09.2022, 03.00 Uhr bis 05.00 Uhr In der vergangenen Nacht ließen unbekannte Täter von ihrem Vorhaben ab, in ein Wohngebäude einzubrechen. Bewohner eines Hauses in der Heyrother Straße in Dreis-Brück vernahmen in der Nacht zunächst gegen 03.00 Uhr und dann um ca. 05.00 Uhr entsprechende Geräusche und ...

