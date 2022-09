Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 05.09.2022

Daun (ots)

Ereignis: Einbrecher flüchten vom Tatort

Ort: Dreis-Brück, Heyrother Straße

Zeit: Montag 04.09.2022, 03.00 Uhr bis 05.00 Uhr

In der vergangenen Nacht ließen unbekannte Täter von ihrem Vorhaben ab, in ein Wohngebäude einzubrechen. Bewohner eines Hauses in der Heyrother Straße in Dreis-Brück vernahmen in der Nacht zunächst gegen 03.00 Uhr und dann um ca. 05.00 Uhr entsprechende Geräusche und schalteten das Licht an. Am Morgen wurde festgestellt, dass ein Tisch auf der Terrasse verschoben war und sich jemand an einem Fenster zu schaffen gemacht hatte. Polizeibeamte konnten entsprechende Spuren feststellen. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell