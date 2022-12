Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Lohne - Trunkenheit im Verkehr

Am 02.12.22 wurde gegen 17:50 Uhr durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer der Polizei ein Fahrzeug gemeldet, welches diesem aufgrund von Schlangenlinien aufgefallen ist. Bei der anschließenden Kontrolle des VW Sharan wurde bei der 31- jährigen Fahrzeugführerin eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Gegen die Lohnerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutentnahme entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Calveslage - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen Am 02.12.22 kommt es auf der B69 zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Ein 66-Jähriger befährt mit seinem Pkw die Oldenburger Straße in Richtung Diepholz. Hierbei gerät dieser auf die Gegenfahrbahn und stößt dort mit einem auf dem Abbiegestreifen wartenden Pkw zusammen. Der 76-jährige Fahrzeugführer des wartenden Pkw, dessen Beifahrerin und der Unfallverursacher werden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide beteiligte Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Zwecks Bergungsarbeiten wurde die B69 zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt.

Visbek - Trunkenheit im Verkehr

Am 02.12.2022, gegen 22:50 Uhr, teilt ein Verkehrsteilnehmer der Polizei einen Pkw mit, welcher den Visbeker Damm in Visbek mit deutlichen Fahrauffälligkeiten befährt. Im Rahmen einer anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle können die eingesetzten Beamten feststellen, dass der 29-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol steht. Es folgen die Einleitung eines Strafverfahrens, eine Blutprobenentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Bakum/Märschendorf Am Fr., 02.12.2022, gg. 13.25 Uhr befuhr ein 72-jähriger Mann aus Bakum/Hausstette mit seinem Pkw die Bakumer Straße in Märschendorf in Rtg. Bakum. Er wollte dann nach links in die Märschendorfer Straße abbiegen. Aus diesem Grund setzte er rechtzeitig den Blinker und verringerte seine Geschwindigkeit. Ein nun nachfolgender 20-jähriger Pkw- Fahrer aus Märschendorf erkannte diese Situation offenbar zu spät, so dass er auf den Pkw auffuhr. Der 72-jährige wurde leicht verletzt. Die Pkw wurden stark beschädigt. Geschätzter Gesamtschaden ca. 9000,- Euro !

Einbruchdiebstahl aus Transporter in Bakum In der Nacht vom 02./03.12.2022 wurde ein im von-Tribbe-Weg in Bakum abgestellter grauer DB Sprinter von bislang unbekannten Tätern aufgebrochen. Von der Ladefläche wurde anschließend Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Zeugen/sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Vechta -04441/9430-

Einbruchsdiebstahl in Visbek

In dem Zeitraum 02.12.2022, 16:00-19:00 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße in Visbek eingebrochen. Hier nutzten der/ die Täter die Abwesenheit der Wohnungseigentümer aus und gelangten durch die Terrassentür in das Wohnhaus. Es ist zur Zeit nicht bekannt, ob es entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta -04441/9430 - entgegen.

Trunkenheit im Verkehr / Lohne

Am 02.12.2022 gegen 22:02 Uhr befuhr ein 43.-jähriger mit seinem Lkw die Straße Brockdorfer Esch in Lohne. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle konnte eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

