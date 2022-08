Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ladendieb im Kölner Hauptbahnhof: Festnahme durch Bundespolizei

Köln (ots)

Gestern (15. August) steckte sich ein 33-Jähriger in einer Parfümerie im Kölner Hauptbahnhof zwei Duftflaschen in die Tasche und verließ das Geschäft ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv beobachtete die strafbare Handlung und übergab den Mann an Einsatzkräfte der Bundespolizei - Festnahme.

Montagvormittag, gegen 10:30 Uhr, bemerkte ein Ladendetektiv einer Parfümerie im Kölner Hauptbahnhof, wie ein Mann zwei hochwertige Herrenparfüms aus dem Regal nahm und diese in seiner Tasche verschwinden ließ. Kurz nachdem er das Geschäft verlassen hatte, sprach ihn der Sicherheitsmitarbeiter an und hielt ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Bundespolizei fest. Zusätzlich zu der Zeugenaussage, bestätigte eine Videoaufzeichnung aus der Parfümerie die strafbare Handlung. Neben dem Diebstahl, muss sich der 33-Jährige zusätzlich wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts verantworten. Bei der Durchsuchung aufgefundenes, und anschließend beschlagnahmtes Marihuana, brachte ihm ebenfalls eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln ein. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den Mann, der bereits in der Vergangenheit wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten war, mit Blick auf eine mögliche Fluchtgefahr vorläufig fest. Noch heute soll der Algerier einem Haftrichter vorgeführt werden.

