Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannte brechen Fahrkartenautomat in Dortmund-Scharnhorst auf - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Dortmund (ots)

Bisher Unbekannte haben heute Morgen (16. August) einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Dortmund-Scharnhorst aufgebrochen. Der Automat wurde schwer beschädigt. Die Bundespolizei sucht jetzt nach Zeugen.

Gegen 2:45 Uhr alarmierten Mitarbeiter der Deutschen Bahn die Bundespolizei in Dortmund. Der Alarm in einem Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Dortmund-Scharnhorst ist ausgelöst worden. Einsatzkräfte stellten am Bahnhof fest, dass bisher Unbekannte den Automaten mittels erheblicher Gewaltanwendung aufgebrochen haben. Zusammen mit Kräften der Polizei Dortmund wurde nach den Tätern gefahndet. Kriminaltechniker der Bundespolizei sicherten vor Ort Spuren und konnten im nahen Umfeld Beweismittel, unter anderem auch mögliches Tatwerkzeug sicherstellen.

Die Bundespolizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen machen, die sich gegen 2:45 Uhr am Bahnhof Dortmund-Scharnhorst an der Flughafenstraße aufgehalten haben? Aufgrund der starken Beschädigung muss die Tat erheblichen Lärm verursacht haben. Die Tat ereignete sich heute Morgen (16. August) um 2:45 Uhr.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Bundespolizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell