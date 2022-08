Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann sticht auf Reifen eines Reisebusses ein - Bundespolizei nimmt 53-Jährigen fest

Essen (ots)

Gestern Mittag (15. August) nahmen Bundespolizisten, nach einem Hinweis durch Reisende, einen Mann am Essener Hauptbahnhof fest. Der 53-Jährige habe mit einem Messer auf einen Reifen eines Omnibusses eingestochen. Gegen 13:30 Uhr alarmierte ein Reisender die Bundespolizei am Hauptbahnhof Essen. Der 42-Jährige habe beobachten können, wie ein Mann mit einem Messer auf den Reifen, eines am Bahnhof abgestellten Reisebusses eingestochen habe. Anschließend sei der Täter geflüchtet und habe das Messer in einer Mülltonne entsorgt.

Einsatzkräfte stellten das Messer sicher und fahndeten nach dem beschriebenen Mann. Nach kurzer Absuche wurden sie fündig und nahmen den 53-Jährigen fest.

Bundespolizisten und der mittlerweile ausfindig gemachte Busfahrer, untersuchten den betroffenen Reifen. Offensichtlich hatte der Reifen keinen Schaden davongetragen.

Die Bundespolizei leitete gegen den polizeilich bekannten Essener ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Sachbeschädigung ein.

