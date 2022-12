POL-CLP: Pressemitteilung 03./04.12.22

Cloppenburg/Vechta (ots) - 26676 Barßel - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person Am Samstag, 03. Dezember 2022 gegen 18:11 Uhr befuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Barßel die Straße Kurfürstendamm in Fahrtrichtung Friesoyther Straße. Dabei kommt dieser in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Der ...

